Samstag, 21.03.2020 - 09:00
5 min
Kotinkontinenz machte ihr Leben schwer: Katze Lizzy aus Dillhausen zieht um
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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KATZENHOFFNUNG
32 Katzen leben derzeit im privaten Tierheim von Bettina Bernadowitsch, acht davon sind querschnittsgelähmt, 24 sind inkontinent. 20 dieser Katzen muss mehrmals täglich die Blase ausmassiert werden.
Die Katzen leiden zudem an verschiedenen Krankheiten, zum Beispiel chronischem Schnupfen. Einige von ihnen haben nur noch drei Beine, ein Auge oder keinen Schwanz mehr. Bettina Bernadowitsch hat das private Tierheim gegründet aus Liebe zu den Katzen. Sie ist ausgebildete Pflegefachkraft für Tiere und Studentin der Zoologie
Weitere Informationen über das Tierheim und die Katzen, Möglichkeiten zur Spende und weiterführende Links zum Thema sind zu finden unter: www.katzenhoffnung.at.
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