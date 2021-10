L 3281 ab Freitag wieder befahrbar

Die Landesstraße 3281 ist bei Probbach ab Freitag wieder befahrbar. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

MENGERSKIRCHEN-PROBBACH - Seit Ende August dieses Jahres hat Hessen Mobil die Fahrbahn der Landesstraße 3281 bei Mengerskirchen-Probbach erneuert. Wie geplant, werden die Bauarbeiten in dieser Woche abgeschlossen - voraussichtlich am Donnerstag, 7. Oktober. Die Sperrung soll dann am im Laufe des Freitags, 8. Oktober, aufgehoben und anschließend die Umleitungsbeschilderung abgebaut werden.

Der rund 1,1 Kilometer lange Streckenabschnitt der L 3281 zwischen dem Abzweig zur Kreisstraße 450 nach Probbach und dem Abzweig zur Kreisstraße 452 nach Dillhausen wurde grundhaft erneuert. Hierzu wurde zunächst die alte, schadhafte Asphaltoberfläche rund fünf Zentimeter tief abgefräst. Anschließend wurden im Hocheinbau, insgesamt 14 Zentimeter dick, eine neue Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht in die Fahrbahn eingebaut. Um die L 3281 höhengleich zur L 3370 nach Barig-Selbenhausen und der Probbacher Stegstraße anzuschließen, wurde im Bereich dieser Straßenkreuzung der alte Asphalt auf der L 3281 bis zu 30 Zentimeter tief ausgebaut.

Anschließend wurde die dortige Fahrbahn mit zwei Lagen Asphalttragschicht, insgesamt 26 Zentimeter stark, und einer vier Zentimeter starken Deckschicht neu aufgebaut. Die Sanierungskosten in Höhe von rund 310 000 Euro hat das Land Hessen als Straßenbaulastträger.