L3281 bleibt bis mindestens Dienstag gesperrt

LÖHNBERG/MENGERSKIRCHEN - Beim Unwetter am Freitagnachmittag, 18. Juni, sind mehrere Bäume auf die Landesstraße 3281 zwischen Mengerskirchen und Löhnberg gestürzt. Im Bereich des sogenannten "Löhnberger Waldes" konnten die Räumungsarbeiten jedoch noch nicht beginnen.

Urlaub verzögert Straßenräumung

"Grund dafür ist, dass bisher keine Maschine vorhanden war", sagt Försterin Lea Rohber, die für Löhnberg und damit auch für den Abtransport der Bäume zuständig ist. Das Unternehmen, mit dem man für gewöhnlich zusammen arbeite, sei zur Zeit im Urlaub.

Am Dienstag, 22. Juni, soll es aber ab 12 Uhr losgehen. Drei Lärchen und fünf Buchen sind auf die Landesstraße 3281 gestürzt und werden von zwei Forstwirten der Gemeinde und einem Maschinenfahrer entfernt. Die Straße ist laut Lea Rohber am Dienstagnachmittag, spätestens aber am Mittwochmorgen wieder befahrbar.