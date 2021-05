Malerei in Mengerskirchen: Von der Leinwand bis zur Pfanne

Ihr altes Zeichenbrett nutzt Heidrun Diehl-Kayser heute als Staffelei für ihre Bilder. Dort hat sie auch das Bild mit Tulpen und Vergissmeinnicht gemalt, das jetzt auf einen Flyer gedruckt den Schaukasten am Vikariehaus in Probbach ziert. Foto: Dorothee Henche

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN-WINKELS - "Kunst verbindet Menschen, Kreativität öffnet Herzen": Mit diesem Satz möchte Heidrun Diehl-Kayser aus Winkels die Besucher ihrer Homepage einladen, mehr über sie und ihr künstlerisches Wirken zu erfahren. Die Aussage passt aber auch zu den Herausforderungen der Corona-Zeit.

Die Pandemie sorgt dafür, dass die Kunst als verbindendes Element seit mehr als einem Jahr nicht genutzt werden kann. Bilder, die die Hobbykünstlerin aus Winkels für eine neue Ausstellung im Vikariehaus Probbach gemalt hat, warten immer noch darauf, aufgehängt zu werden. "Aktuell habe ich kein neues Bild in Arbeit", sagt Heidrun Diehl-Kayser. Für den Schaukasten am Probbacher Vikariehaus hat sie einen Flyer angefertigt.

Fotos Ihr altes Zeichenbrett nutzt Heidrun Diehl-Kayser heute als Staffelei für ihre Bilder. Dort hat sie auch das Bild mit Tulpen und Vergissmeinnicht gemalt, das jetzt auf einen Flyer gedruckt den Schaukasten am Vikariehaus in Probbach ziert. Foto: Dorothee Henche Statt einer bunten Tapete zieren die eigenen Aquarelle mit verschiedenen Landschaftsmotiven die Wand im Wohnzimmer von Heidrun Diehl-Kayser. Foto: Dorothee Henche Das Haus ihrer Oma in Reichenborn ist mittlerweile abgerissen. Nach Vorlage eines alten Fotos hat Heidrun Diehl-Kayser diese Bleistiftzeichnung davon angefertigt. Foto: Dorothee Henche 3

Das Bild mit Tulpen und Vergissmeinnicht, das den Frühling verkünden soll, hat sie schon vor einiger Zeit gemalt. "Dafür habe ich jetzt ein paar alte Pfannen mit bunten Acrylfarben bemalt, die den Garten schmücken sollen." Ganz ohne Kunst geht es eben doch nicht, und die Kreativität öffnet das Herz.

Es ist vor allem die Malerei, die es der gebürtigen Winkelserin angetan hat. Schon als Kind hat sie leidenschaftlich gerne gemalt und gezeichnet. "In der Schule habe ich alle meine Hefte vollgekritzelt" erinnert sie sich. Oft hat sie bei ihrer Oma in Reichenborn am Küchentisch gesessen und gemalt.

Auch als Jugendliche künstlerisch unterwegs

ZUR PERSON Name: Heidrun Diehl-Kayser Wohnort: Mengerskirchen-Winkels Alter: 60 Jahre Familie: verheiratet, ein Sohn Beruf: Konstruktionstechnikerin Hobbys: Malen, Thai-Chi, Tanzen Infos: www.heidrun-diehl-kayser.de

Als Jugendliche hat sie zusammen mit ihrer Schulfreundin an Fronleichnam für die Prozession die Blumenteppiche entworfen. "Das waren meist sehr aufwendige Motive", erinnert sich die Hobbykünstlerin. Anfangs haben sie dafür Blumen verwendet. Später, als die Bildmotive immer anspruchsvoller wurden, sei gefärbtes Sägemehl zum Einsatz gekommen.

Zur Vorbereitung auf den katholischen Feiertag hätten sie oft stundenlang auf der Straße gekniet, um die aufwendigen und detailreichen Motive zu erschaffen, so zum Beispiel zum Thema "Moses teilt das Meer". Viele Jahre habe sie auf diese Weise an den Bildteppichen für die Prozession mitgewirkt, sagt Heidrun Diehl-Kayser.

Nicht ganz so kontinuierlich verfolgte sie diesen Weg bei ihrem Hobby und muss feststellen: "Die Malerei habe ich erst für die Pferde und danach für die Familie vernachlässigt." Erst erneute familiäre Veränderungen haben die Winkelserin wieder zurück zur Kunst gebracht. Es ist die Zeit, in der sie weitere Erfahrungen sammeln möchte und sich für Neues öffnet. Sie besucht einen Thai-Chi-Kurs und entdeckt die Arbeit mit dem Werkstoff Keramik. In den Kursen bei Elke Lisken entstehen viele interessante Arbeiten.

Vor allem aber widmet sich die Hobbykünstlerin wieder dem Malen. "In diesem neuen Lebensabschnitt hat mir die Malerei geholfen, abzuschalten und zu entspannen." Die Kurse bei Dieter Boger vermitteln nicht nur neue Maltechniken, auch das Malen in der Gemeinschaft und der Austausch mit Gleichgesinnten hat ihre künstlerische Entwicklung gefördert. Dieter Boger habe als Lehrer bei ihren Bildern immer großartig Hilfestellung geleistet, betont die Malschülerin, die bis auf wenige Pausen bis heute die Malkurse des Weilburger Künstlers besucht.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie auch: Corona-Krise wird zur neuen Chance für Beselicher Firma

"Anfangs war ich relativ unbedarft", erinnert sich Heidrun Diehl-Kayser, den Kurs als sehr anspruchsvoll empfunden zu haben. Für ein Aquarell durfte jeder sein eigenes Motiv wählen. Die Technik, zum Beispiel bei der Umsetzung des Farbverlaufs, habe sie erst lernen müssen. "Wenn man Spaß daran hat und gelobt wird, traut man sich mehr zu und probiert einiges aus", sagt die Hobbykünstlerin mit Blick auf die Technik.

Jeder Maler gehe unterschiedlich an sein Bild heran. Manche hätten einen Blick für Farben, andere wiederum könnten gut zeichnen. Bei der Ausübung ihres Hobbys komme ihr der Beruf zugute, sagt die Konstruktionstechnikerin, die die Weilburger Technikerschule besucht hat. Das große Zeichenbrett, an dem sie früher beruflich Zeichnungen angefertigt hat, nutzt sie heute hin und wieder als Staffelei.

Vom Uhu bis zum Elefanten ist alles dabei

Im Laufe der Jahre sind viele Aquarelle und Acrylbilder entstanden, die Hobbykünstlerin malt aber auch mit Pastellkreide und Bleistift. Bei der Motivwahl gibt es einen Favoriten: Tiere - vom Uhu bis zum Elefanten ist alles dabei. "Am liebsten male ich Katzen und Pferde." Im Wohnzimmer gibt es neben einer Ecke mit Katzenbildern allerdings auch eine ganze Wand mit farbenfrohen Aquarellen, auf denen Landschaften zu sehen sind. Als Vorlage für die Motive ihrer Bilder nutzt Heidrun Diehl-Kayser häufig eigene Fotografien.

Viele ihrer Bilder sind mittlerweile bei Ausstellungen im Vikariehaus Probbach zu sehen gewesen. Erst sei sie nur als Besucherin dort gewesen, bis eine andere Künstlerin sie ermuntert habe, mitzumachen. 2012 bei der Ausstellung mit dem Thema "Alles was da kreucht und fleucht" habe sie passenderweise ihre ersten Tierbilder präsentiert.

Seitdem ist sie regelmäßig mit von der Partie bei Gemeinschaftsausstellungen der Künstlergruppe Vikariehaus Probbach. Vor etwa fünf Jahren hat sie den Künstlertreff mit ins Leben gerufen, bei dem sich die Künstler einmal im Monat in lockerer Runde im Vikariehaus zum gemeinschaftlichen Malen treffen.

Pandemiebedingt sind diese Treffen derzeit leider ausgesetzt. Doch die Kontakte untereinander sind glücklicherweise nicht abgerissen, alle warten nur darauf, endlich wieder ihre Kunst präsentieren zu können. Das verbindet sie, weiß Hobbymalerin Heidrun Diehl-Kayser.