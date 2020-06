Mengerskirchen freut sich über Geld aus dem Zukunftsfonds

Walter Beck (v.l.), Michael Lohr, Landrat Michael Köberle und der Mengerskirchener Bürgermeister Thomas Scholz bei der Übergabe der Förderbescheide. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg.

Mengerskirchen (red). Auf Initiative von Landrat Michael Köberle hat der Kreistag die Einrichtung des Zukunftsfonds Limburg-Weilburg - "Stark und Innovativ" - beschlossen. Ziel des Fonds ist die Stärkung der ländlichen Regionen des Kreises im Hinblick auf Infrastruktur und Mobilität, insbesondere für ältere Menschen. Mengerskirchen durfte sich nun bereits über 100 000 Euro freuen.

Inklusionshaus "Dorfmitte" bekommt neues Interieur

Landrat Köberle übergab dem Mengerskirchener Bürgermeister Thomas Scholz zwei Förderbescheide in Höhe von insgesamt 100 000 Euro aus dem Zukunftsfonds.

Mit 25 000 Euro fördert der Landkreis Limburg-Weilburg die Anschaffung von Gastronomie-Einrichtungen im Inklusionshaus "Dorfmitte" in Waldernbach.

"Im Zuge der Errichtung des Inklusionshauses Dorfmitte in Waldernbach ist auch die Einrichtung einer Gastronomie und eines Verkaufsladens für regionale Produkte vorgesehen. Dabei steht das inklusive und intergenerative Miteinander der Bürgerinnen und Bürger, der Bewohner und der Kunden im Mittelpunkt", erläuterte Bürgermeister Scholz.

Gemeinschaft in der Mitte des Dorfes erleb- und erfahrbar zu machen, unterstütze die Bemühungen, die Menschen im Dorf zu halten. Diese zentrale Örtlichkeit steigere für den Ortsteil, die Gemeinde und die Region die Lebensqualität wesentlich. Außerdem hatte Landrat Köberle einen Förderbescheid in Höhe von 75 000 Euro für den Umbau des Rathauses in Mengerskirchen mitgebracht.

Rathaus soll

moderner werden

"Anfang der 80er-Jahre war der Umbau des Schlosses in Mengerskirchen zum Bürgerhaus und Rathaus erfolgt. Das Rathaus entspricht aufgrund der sich fortentwickelnden Rahmenbedingungen wie beispielsweise Barrierefreiheit, Brandschutz und Breitband nicht mehr heutigen Anforderungen. Teilbereiche wie beispielsweise das Archiv mussten zudem aus Platzgründen bereits ausgelagert werden", teilte der Bürgermeister in diesem Zusammenhang mit.

Im Zuge der anstehenden Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes solle daher die Möglichkeit zur Modernisierung genutzt werden.