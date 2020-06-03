Mittwoch, 03.06.2020 - 17:00
4 min
Mengerskirchen: Im alten Turm schlummern Schätze
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
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ÖFFNUNGSZEITEN
Das Turmmuseum in Mengerskirchen, Schlossplatz 1, ist ab sofort jeden ersten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet sowie zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September. Es gelten die aktuellen Hygiene- und AbstandsregelnIndividuelle Besichtigungen können über die Gemeindeverwaltung Mengerskirchen, Telefon 0 64 76-91 36 11 vereinbart werden.
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