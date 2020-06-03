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Mittwoch, 03.06.2020 - 17:00
4 min

Mengerskirchen: Im alten Turm schlummern Schätze

Das Turmmuseum Mengerskirchen öffnet am 7. Juni erstmals in diesem Jahr seine Pforten und bietet tolle Einblicke.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Die "gemalte Cammer" im Turmmuseum verdankt ihren Namen den 500 Jahre Deckenmalereien. Foto: Dorothee Henche

Die "gemalte Cammer" im Turmmuseum verdankt ihren Namen den 500 Jahre Deckenmalereien. Foto: Dorothee Henche

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Fotos
Die "gemalte Cammer" im Turmmuseum verdankt ihren Namen den 500 Jahre Deckenmalereien. Foto: Dorothee Henche

Die "gemalte Cammer" im Turmmuseum verdankt ihren Namen den 500 Jahre Deckenmalereien. Foto: Dorothee Henche

Die Tonindustrie spielt bis heute eine wichtige Rolle im Westerwald. Im Turmmuseum sind ihr gleich zwei Räume gewidmet, die neben der Gewinnung und Verarbeitung des heimischen Rohstoffs auch eine Auswahl verschiedener Keramikprodukte zeigen. Foto: Dorothee Henche

Die Tonindustrie spielt bis heute eine wichtige Rolle im Westerwald. Im Turmmuseum sind ihr gleich zwei Räume gewidmet, die neben der Gewinnung und Verarbeitung des heimischen Rohstoffs auch eine Auswahl verschiedener Keramikprodukte zeigen. Foto: Dorothee Henche

Bevor es Fotografien gab, dienten Braut- und Haarkranzbilder als Erinnerung an die Hochzeit oder besondere Ereignisse. Sie sind im sakralen Raum ausgestellt. Foto: Dorothee Henche

Bevor es Fotografien gab, dienten Braut- und Haarkranzbilder als Erinnerung an die Hochzeit oder besondere Ereignisse. Sie sind im sakralen Raum ausgestellt. Foto: Dorothee Henche

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ÖFFNUNGSZEITEN

Das Turmmuseum in Mengerskirchen, Schlossplatz 1, ist ab sofort jeden ersten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet sowie zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September. Es gelten die aktuellen Hygiene- und AbstandsregelnIndividuelle Besichtigungen können über die Gemeindeverwaltung Mengerskirchen, Telefon 0 64 76-91 36 11 vereinbart werden.

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