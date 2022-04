Mengerskirchen: Junger Wetzlarer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Mengerskirchen wurde ein 17-Jähirger aus Wetzlar schwer verletzt. Symbolfoto: dpa

MENGERSKIRCHEN - Bei einem Verkehrsunfall bei Mengerskirchen hat sich ein 17-Jähriger aus Wetzlar schwerste Verletzungen zugezogen und musste in die Uniklinik nach Gießen geflogen werden. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Der Wetzlarer, so die Polizei, sei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der junge Krad-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis befuhr am Samstag gegen 17. 40 Uhr die Zufahrt zum Knoten die "Alte Rheinstraße" in Richtung L3046. In einer leichten Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei weiter, die Kontrolle über das Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte auf die Wiese in einen Busch, erlitt dabei schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Gießen geflogen. Am Krad entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.