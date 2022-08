Mengerskirchen: Kabel im Wert von rund 30000 Euro gestohlen

Die Polizei sucht nach dem Kabeldiebstahl in Mengerskirchen nach Zeugen. Foto: Carsten Rehder

Mengerskirchen (red). Kabel im Wert von etwa 30000 Euro sind zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, in Mengerskirchen gestohlen worden. Die bisher unbekannten Täter betraten das Gelände der Tongrube Wimpfsfeld in der Stephan-Schmidt-Straße im Ortsteil Winkels, wo sie insgesamt circa 400 Meter "Bergmann-Kabel" entwendeten. "Aufgrund des Gewichtes der Beute müssen an der Tat mehrere Täter am Werk gewesen sowie ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt worden sein", teilt die Polizei mit. Die Weilburger Polizei bittet unter der Telefonnummer 06471- 93860 um Hinweise.