Mengerskirchen: Mann rettet Frau aus sinkendem Auto

MENGERSKIRCHEN - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 1.45 Uhr am Seeweiher zwischen Waldernbach und Mengerskirchen. Wie die Polizei mitteilt, kam eine 20-jährige Autofahrerin von Mengerskirchen kommend in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte in die Leitplanke und wieder nach rechts über beide Fahrbahnen geschleudert. Dort durchbrach es das Begrenzungsgeländer und stürzte in den Seeweiher. Die Fahrerin konnte durch einen Zeugen aus dem sinkenden Auto gerettet werden, heißt es. Sie wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Das Fahrzeug wurde am Samstag in einer aufwändigen Bergungsaktion mit einem Kran aus dem Seeweiher gehoben. Dafür war die Durchfahrt nach Mengerskirchen ab etwa 10 Uhr bis mittags gesperrt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 06471/93860 mit der Polizeistation in Weilburg zu melden.