Mit 2,3 Promille in Wiese gelandet

MENGERSKIRCHEN - Stark alkoholisiert hat am Mittwochabend bei Mengerskirchen ein Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Fahrt endete für ihn auf einer Wiese. Der 60-Jähriege befuhr nach Angaben der Polizei mit seinem Ford die Landesstraße 3281 von Winkels in Richtung Löhnberg. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab.

Der Ford kam schließlich auf einer Grünfläche in entgegengesetzter Richtung zum Stehen. Ein zufällig vorbeikommender Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei. Der Streife fiel auf, dass der Ford-Fahrer nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der Fahrer wurde zu einer Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Ford entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 EUR.