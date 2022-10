Musiker Siegfried Fietz spielt in Mengerskirchen

Siegfried Fietz spielt am 6. November in Mengerskirchen. Foto:

MENGERSKIRCHEN - Mit Siegfried Fietz hat der Verein "Eine Welt für Alle" am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr nicht nur einen der bekanntesten Interpreten populärer christlicher Musik eingeladen, sondern auch einen alten Bekannten und guten Freund, der sich in Mengerskirchen bereits in der Vergangenheit einen überragenden Ruf erworben hat.

"Zum Anlass des dreißigjährigen Bestehens freuen wir uns auf ein großartiges Konzert in der Kirche St. Maria Magdalena. Wer als Zuhörer zu Siegfried Fietz kommt, ist entweder ein eingefleischter Fan, oder wird die Veranstaltung als solcher verlassen", werben die Veranstalter. Begleitet wird Siegfried Fietz von seinem Sohn Oliver und und vom Mengerskirchener Chor "Intermezzo". Der Eintritt ist frei. "Eine Welt für Alle" freut sich jedoch über eine Spende zugunsten der Projekte in der Dritten Welt.

Wie die Veranstalter betonen, ist die Kirche aufgrund der Energiesparmaßnahmen nicht beheizt.

Nach dem Konzert laden sind alle Besucherinnen und Besucher im Bürgerhaus Schloss zu einem Umtrunk mit Imbiss sowie einer Plakatausstellung über die Aktivitäten des Vereins in den vergangenen 30 Jahren eingeladen.