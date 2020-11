Der Netzbetreiber "O2" baut sein Mobilfunknetz im Landkreis Limburg-Weilburg derzeit aus. Foto: Telefónica Deutschland

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WALDBRUNN - Der Netzbetreiber "O2" baut sein Mobilfunknetz im Landkreis Limburg-Weilburg derzeit aus, um eine bessere Mobilfunkversorgung für Telefonate und digitale Anwendungen zu bieten. Im Zuge seines aktuellen LTE-Ausbauprogramms hat "O2" eine neue LTE-Station in Waldbrunn errichtet. Dadurch ist unter anderem die Mobilfunktechnologie 4G möglich.

Die neu in Betrieb genommene LTE-Station ergänzt die bisherige GSM- und UMTS-Technik am Standort. Dadurch profitierten mehrere Tausend Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie sowie damit verbunden von einer schnellen und flächendeckenden LTE-Versorgung im "O2"-Mobilfunknetz, so der Netzbetreiber. Die aktuellen Netzausbaumaßnahmen vor Ort seien auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur nächsten Mobilfunkgeneration 5G.