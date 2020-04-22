Mittwoch,
22.04.2020 - 15:30
2 min
Parlament in Mengerskirchen fällt aus
Das politische Leben ruht auch im Marktflecken Mengerskirchen. Dabei gibt es durchaus spannende und wichtige Themen, die die Gemeindevertreter beschäftigen.
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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