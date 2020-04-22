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Mittwoch, 22.04.2020 - 15:30
2 min

Parlament in Mengerskirchen fällt aus

Das politische Leben ruht auch im Marktflecken Mengerskirchen. Dabei gibt es durchaus spannende und wichtige Themen, die die Gemeindevertreter beschäftigen.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Das Feuerwehrgerätehaus in Mengerskirchen soll umgebaut werden. Im Zuge der Neugestaltung der Neuen Mitte mit dem Seniorenzentrum geht es in der Gemeindevertretung auch um die Parkplatzsituation an dieser Stelle. Foto: Dorothee Henche

Das Feuerwehrgerätehaus in Mengerskirchen soll umgebaut werden. Im Zuge der Neugestaltung der Neuen Mitte mit dem Seniorenzentrum geht es in der Gemeindevertretung auch um die Parkplatzsituation an dieser Stelle. Foto: Dorothee Henche

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Mengerskirchen Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Limburg-weilburg Mengerskirchen
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