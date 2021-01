Polizei kontrolliert Ausflugsziele rund um Limburg

Bislang blieb das große Verkehrschaos am Knoten aus. Dennoch will die Polizei die Ausflugsziele rund um Limburg am Wochenende verstärkt kontrollieren. Symbolfoto: Dorothee Henche

LIMBURG/MENGERSKIRCHEN - Die schöne Winterlandschaft der hessischen Höhenlagen hat bereits über Silvester und am vergangenen Wochenende viele Einheimische und Ausflügler zum Wandern, Schlitten- oder Skifahren gelockt. Rund um Limburg und die umliegenden Ortschaften wurden die vorhandenen Parkplätze und Zufahrtswege dadurch viel zu stark frequentiert, was vielerorts zu Park-Chaos und gefährlichen Verkehrssituationen und zu blockierten Rettungswegen führte. Das teilte die zuständige Polizei jetzt mit. "Die vielen Menschen auf den Hängen und Wegen machten es oft unmöglich, entsprechende Abstände zueinander einzuhalten. Dies wiederum rief die Ordnungsämter der Kommunen, wie auch letztlich die Polizei auf den Plan", heißt es in einer Mitteilung.

Am kommenden Wochenende wollen die Beamten deshalb die Parkplätze rund um Limburg sowie das Naherholungsgebiet Knoten in Mengerskirchen verstärkt kontrollieren und die Gebiete je nach Zulauf und Wetterlage sogar schließen. Die Polizei verweist zudem darauf, dass sich im Laufe des Wochenendes noch weitere Kontrollen und eventuelle Sperrungen entwickeln können. "Die Einhaltung der entsprechenden Regeln und Vorschriften wird durch die örtlich zuständigen Behörden sowie die Landespolizei kontrolliert", so die Polizei Limburg-Weilburg.

Zudem weist die Polizei darauf hin, dass Ausflügler auch im Schnee Menschenansammlungen unbedingt vermeiden und die geltenden Abstandsregeln einhalten sollen. Auch sollten sie laut Polizei darauf achten, Rettungswege und Ortsdurchfahrten sowie Zufahrten zu den Parkplätzen für Rettungsfahrzeuge dringend freizuhalten.