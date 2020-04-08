Mittwoch,
08.04.2020 - 15:00
2 min
Probbacher Arzt erhält nach einem Monat offizielle Schutzmasken
Seit Mitte März muss Ulrich Eisenstein Patienten aus dem Marktflecken Mengerskirchen behandeln, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Nachdem er öffentlich gemacht hatte, dass er bis dahin nur eine Schutzmaske zur Verfügung hatte, bekam er zahlreiche Spenden.
Von
Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Ulrich Eisenstein hat bis vor zwei Wochen mit einer einzigen Schutzmaske alle Patienten behandelt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Nachdem er die Missstände öffentlich an dieser Stelle anprangert, spenden viele Menschen und Unternehmen Atemschutzmasken an ihn und seine Kollegen. Foto: Alexandra Morschheiser
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