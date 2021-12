Probbacher Wehr organisiert Hilfe für die Flutopfer

Hilfe für die Flutopfer: Die Feuerwehr Probbach bringt eine Welle der Hilfsbereitschaft ins Rollen und macht sich mit den Hilfsgütern auf den Weg in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete im Aartal. Foto: Freiwillige Feuerwehr Probbach

MENGERSKIRCHEN-PROBBACH - Was mit der Hoffnung begann, den Unimog der Feuerwehr Probbach und einen weiteren kleinen Lkw mit Baustoffspenden für die vom Hochwasser Betroffenen im Ahrtal voll zu bekommen, endete mit einer logistischen Großaktion. Tagelang vor dem Transporttermin im November wurden mehrmals täglich die gespendeten Baumaterialien aus der ganzen Region mit dem Unimog der Feuerwehr zum Sammelpunkt an der Vereinsringgarage und den Festplatz in Probbach transportiert. Schließlich waren die Lagermöglichkeiten im Vereinsringgebäude vollends ausgeschöpft. So mussten zu den anfangs gewünschten zwei kleinen Lkw noch zwei große Sattelzüge und weitere zwei kleine Lkw organisiert werden, um alle Materialspenden abtransportieren zu können.

45 Paletten mit Baustoffen

in die Flutgebiete gefahren

Auch nahm man gerne das Angebot der Feuerwehr Elz an, mit Personal und einem Lkw den Transport zu unterstützen. Insgesamt kamen so rund 45 Europaletten an Baustoffen unterschiedlicher Art sowie Bauholz im Warenwert von knapp 25 000 Euro zusammen. Da das ehrenamtlich organisierte Baustoffzelt "Kaiser" in Waldporzheim mit einer so großen Lieferung einer kleinen Feuerwehr nicht gerechnet hatte und mit der Baustoffmenge überfordert gewesen wäre, wurden die Spenden aufgeteilt. So konnte noch ein weiterer Ausgabepunkt für Baustoffspenden in Mayschoß bedacht werden.

Zahlreiche Helfer der Feuerwehren aus Elz und Probbach beluden schließlich in der Ortsmitte und am Festplatz von Probbach die Lkw für den Transport. Dazu kamen der Teleskopgabelstapler des Elisabethenhofes und ein weiterer Gabelstapler eines Sattelzuges der Firma Weton zum Einsatz. Mit 14 Helfern startete der Hilfskonvoi in Probbach - bestehend aus sechs Lkw und den zwei Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehren Elz und Probbach als Sicherungsfahrzeuge. Nach einer kleinen Frühstückspause erreichte der Konvoi die Abladepunkte in Waldporzheim und Mayschoß. In Waldporzheim musste der Sattelzug außerhalb des Ortes an einer Bundesstraße entladen werden und mit den kleinen Lkw das Material in den Ort zum Baustoffzelt gefahren werden. Die Mitarbeiter des Baustoffzeltes waren begeistert von der guten Organisation der Hilfsaktion. Nach dem Entladen gab es ein Mittagessen im Versorgungszelt für die Helfer. Danach machte sich die Gruppe wieder auf den Heimweg - froh, so vielen Betroffenen geholfen zu haben.

Für die zahlreichen Spenden bedankt sich die Freiwillige Feuerwehr Probbach bei den vielen Unterstützern sowie den Cheforganisatoren Frank und Thorsten Guckelsberger und den ehrenamtlichen Helfern der Feuerwehren Elz und Probbach.

Der Bedarf an Baumaterialien, teilte die Probbacher Wehr mit, sei weiter groß. So waren beispielsweise 17 Europaletten mit Putzmörte schon nach wenigen Stunden vergriffen gewesen. Daher möchte die Feuerwehr Probbach die Menschen vor Ort weiterhin unterstützen und einen weiteren Transport organisieren und nimmt weiter Geld- und Sachspenden in Form von Baumaterialien entgegen. Als nächster Transporttermin ist der 8. Januar angedacht.