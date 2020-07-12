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Sonntag, 12.07.2020 - 18:00
4 min

Raus in die Natur: Ferienspiele in Mengerskirchen sind kontaktarm

Die erste Ferienspielwoche für die Kinder und Jugendliche im Marktflecken Mengerskirchen hat manche Überraschung bereit gehalten. Und die Teilnehmenden haben viel über ihre Dörfer gelernt.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
In der ersten Ferienwoche nehmen die Kinder aus dem Marktflecken Mengerskirchen ihren Heimatort ganz besonders unter die Lupe. Für die Aktion "Schau in dein Dorf" bekommen sie jeden Tag eine neue Aufgabe. Foto: Ulrike Sauer

In der ersten Ferienwoche nehmen die Kinder aus dem Marktflecken Mengerskirchen ihren Heimatort ganz besonders unter die Lupe. Für die Aktion "Schau in dein Dorf" bekommen sie jeden Tag eine neue Aufgabe. Foto: Ulrike Sauer

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Fotos
In der ersten Ferienwoche nehmen die Kinder aus dem Marktflecken Mengerskirchen ihren Heimatort ganz besonders unter die Lupe. Für die Aktion "Schau in dein Dorf" bekommen sie jeden Tag eine neue Aufgabe. Foto: Ulrike Sauer

In der ersten Ferienwoche nehmen die Kinder aus dem Marktflecken Mengerskirchen ihren Heimatort ganz besonders unter die Lupe. Für die Aktion "Schau in dein Dorf" bekommen sie jeden Tag eine neue Aufgabe. Foto: Ulrike Sauer

Auf dem Weg um den Zimberg sollen die Kinder nicht nur die Anzahl der Bänke herausfinden, es gibt am Wegrand auch allerhand zu entdecken. Lilli Göttnauer (Mitte) hat zum Beispiel gerade eine große Weinbergschnecke gefunden. Foto: Ulrike Sauer

Auf dem Weg um den Zimberg sollen die Kinder nicht nur die Anzahl der Bänke herausfinden, es gibt am Wegrand auch allerhand zu entdecken. Lilli Göttnauer (Mitte) hat zum Beispiel gerade eine große Weinbergschnecke gefunden. Foto: Ulrike Sauer

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