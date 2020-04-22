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Mittwoch, 22.04.2020 - 05:00
5 min

Sarah Wisser aus Winkels wird zur Lebensretterin

Erst dachte sie, sie spendet "nur" Blut, doch dann fragten sie die Ärzte, ob sie sich auch eine Knochenmarktransplantion vorstellen könnte. So wurde Sarah Wisser zur Lebensretterin.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
"Das war alles total aufregend; dennoch würde ich es jederzeit sofort wieder tun": Kurz vor der Knochenmarkentnahme im Marburger Uniklinikum fotografiert sich Sarah Wisser noch einmal selbst. Anfang April fand die Operation statt. Foto: Sarah Wisser

"Das war alles total aufregend; dennoch würde ich es jederzeit sofort wieder tun": Kurz vor der Knochenmarkentnahme im Marburger Uniklinikum fotografiert sich Sarah Wisser noch einmal selbst. Anfang April fand die Operation statt. Foto: Sarah Wisser

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Fotos
"Das war alles total aufregend; dennoch würde ich es jederzeit sofort wieder tun": Kurz vor der Knochenmarkentnahme im Marburger Uniklinikum fotografiert sich Sarah Wisser noch einmal selbst. Anfang April fand die Operation statt. Foto: Sarah Wisser

"Das war alles total aufregend; dennoch würde ich es jederzeit sofort wieder tun": Kurz vor der Knochenmarkentnahme im Marburger Uniklinikum fotografiert sich Sarah Wisser noch einmal selbst. Anfang April fand die Operation statt. Foto: Sarah Wisser

"Anfangs hatte ich ja gedacht, dass ich nur Blut spenden muss, das trifft etwa 80 Prozent der Registrierten. Aber mich hat es mit dem Knochenmark getroffen. Die Spende war etwas, das von Herzen kommt", sagt Sarah Wisser

"Anfangs hatte ich ja gedacht, dass ich nur Blut spenden muss, das trifft etwa 80 Prozent der Registrierten. Aber mich hat es mit dem Knochenmark getroffen. Die Spende war etwas, das von Herzen kommt", sagt Sarah Wisser

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ZUR PERSON

Name: Sarah Wisser

Alter: 35 Jahre alt

Familienstand: ledig, ein Sohn

Wohnort: Winkels

Beruf: Verwaltungsfachangestellte

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