Mittwoch, 22.04.2020 - 05:00
5 min
Sarah Wisser aus Winkels wird zur Lebensretterin
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
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ZUR PERSON
Name: Sarah Wisser
Alter: 35 Jahre alt
Familienstand: ledig, ein Sohn
Wohnort: Winkels
Beruf: Verwaltungsfachangestellte
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