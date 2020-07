Senioren lernen Smartphone kennen

Jetzt teilen:

Mengerskirchen-Waldernbach (dhe). Das Familienzentrum "Alte Schule" bietet am Freitag, 24. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr in Waldernbach eine Informationsveranstaltung zum Thema Smartphone und Tablet mit Elisabeth Schardt an.

Das Angebot richtet sich an Interessenten, die noch kein Smartphone haben, aber verstehen möchten, was ein solches Gerät alles kann und was es mit sich bringt. Wer ein Handy oder Tablet kaufen möchte, aber nicht weiß, worauf es beim Kauf ankommt, und welches Modell für die jeweiligen Ansprüche geeignet ist, erhält entsprechende Tipps. Auch für Smartphone-Besitzer, die mehr über Möglichkeiten der Bedienung erfahren möchten, zum Beispiel die verschiedenen Funktionen oder Apps, kann an der Infoveranstaltung teilnehmen. Diese findet im Familienzentrum "Alte Schule" in Waldernbach, Bitz 1, statt.

Aufgrund der kleinen Gruppengröße von maximal fünf Teilnehmern ist eine Anmeldung erforderlich, per E-Mail an elisabethschardt@hotmail.com oder telefonisch unter 01 51/40 09 55 86. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person.