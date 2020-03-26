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Donnerstag, 26.03.2020 - 14:00
3 min

Seniorenberaterin Herta Erbar ist da, wenn der Schuh drückt

Ihr Beratungsangebot ist sehr gefragt im Marktflecken Mengerskirchen: Herta Erbar berät Senioren und deren Angehörige vor allem in Fragen der Pflege.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Für das Familienbüro der Gemeinde Mengerskirchen ist Seniorenberaterin Herta Erbar (rechts) ein großer Gewinn. Das sagt Stephanie Opel, die sich unter anderem im Familienbüro um die Seniorenarbeit kümmert. Foto: Ulrike Sauer

Für das Familienbüro der Gemeinde Mengerskirchen ist Seniorenberaterin Herta Erbar (rechts) ein großer Gewinn. Das sagt Stephanie Opel, die sich unter anderem im Familienbüro um die Seniorenarbeit kümmert. Foto: Ulrike Sauer

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