Seniorenunion Weilburg-Mengerskirchen wählt Vorstand neu

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG/MENGERSKIRCHEN - Die CDU-Seniorenunion Weilburg-Mengerskirchen hat sich zur Mitgliederversammlung in Waldernbach getroffen.

Die Vorstandswahl ergab folgendes Ergebnis: Siegfried Schardt hat nicht mehr als stellvertretender Vorsitzender zur Verfügung gestanden; er wurde zum Mitgliederbeauftragten gewählt. Werner Wagner ist vom Beisitzer zum stellvertretenden Vorsitzen gewählt worden. Sonst gab es keine Veränderungen im Vorstand.

Der komplette Vorstand: Vorsitzender ist Peter Püchner, stellvertretende Vorsitzende sind Inge Drossard-Gintner und Werner Wagner, Schatzmeister: Günter Göbel, Schriftführer: Heinz Werner, Beisitzer: Uwe Abel, Erika Diehl, Bernd Eckerth, Marion Kral, Otto Riedl, Heinz Schweitzer und Elmar Wagner, Mitgliederbeauftragter ist Siegfried Schardt.

Zahl der Mitglieder entwickelt sich nur mäßig

Peter Püchner berichtete kurz über das schwierige Jahr 2020 und wies noch einmal darauf hin, wie das Jahr 2021 mit der Hoffnung begann, dass die am 27. Dezember 2020 begonnenen Impfungen schnell fortgesetzt werden könnten und bald wieder "normale Zeiten" einkehren. Leider sei nicht genügend Impfstoff vorhanden gewesen und die Impfwilligen hätten oft noch viele Monate warten müssen.

Wegen der Corona-Krise mussten auch im ersten Halbjahr 2021 wieder alle geplanten Veranstaltungen und Reisen der Seniorenunion abgesagt werden.

Die Aktivitäten begannen erst wieder im Juli mit einem ersten Waldspaziergang und dem Besuch im Rosengarten in Hadamar. Über die fünftägige Reise nach Wismar sei von den Teilnehmern positiv berichtet worden. Die Mengerskirchener waren neben der Kreis-Seniorenunion Limburg-Weilburg und der CDU Mengerskirchen organisatorisch an der Veranstaltung am 21. August mit Kanzleramtschef Helge Braun beteiligt.

Im August begannen wieder die Kaffeenachmittage, die am zweiten Dienstag im Monat stattfinden. Daran nahmen jeweils über 30 Besucher teil. Bis zum 30. September wurden neun Vorstandssitzungen absolviert, die bis in den Juni als Videokonferenzen stattfinden mussten.

Die Zahl der Mitglieder habe sich in diesem Jahr nur mäßig entwickelt. So konnten fünf neue Mitglieder begrüßt werden.

Abschlussveranstaltung erneut abgesagt

Die Winterarbeit 2020/21 habe keinen sehr großen Anklang gefunden. Es seien leider nur sechs Geschichten eingegangen. Die Aktion werde deshalb im kommenden Winter fortgesetzt. Die Mitglieder wurden ermuntert, eine kleine Geschichte aufzuschreiben. Es gehe nicht um einen Literaturpreis, sondern die Gehirnzellen sollten wieder dazu angeregt werden, etwas gedanklich zu ordnen und niederzuschreiben.

Wegen der steigenden Neuinfektionen und der Hygienevorschriften wurde im Vorstand beschlossen, die Jahresabschlussveranstaltung auch in diesem Jahr wieder ausfallen zu lassen.

Der Vorsitzende berichtete, dass Inge Drossard-Gintner zur stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt wurde und Siegfried Schardt wurde Beisitzer im Landesvorstand der Seniorenunion.

Der anschließende Bericht des Schatzmeisters Günter Göbel fiel ebenfalls positiv aus. Wegen der wieder abgesagten Abschlussveranstaltung wird auch für diese Jahr ein Überschuss in der Kasse erwartet.