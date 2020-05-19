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Dienstag, 19.05.2020 - 13:23
4 min

Smarte Senioren der Gemeinde Mengerskirchen treffen sich im Netz

Die Digitalisierung ein unüberwindbares Hindernis für ältere Menschen? Nicht in der Gemeinde Mengerskirchen! Elisabeth Schardt hat die Gruppe der "Smarten Senioren" gegründet.

Dorothee Henche: Redakteurin Weilburg
Von Dorothee Henche
Redakteurin Weilburg
Immer mehr ältere Menschen beschäftigen sich mit der Welt von Computern, Smartphones und und anderer digitaler Technik. Symbolfoto: Franziska Gabbert/dpa

Immer mehr ältere Menschen beschäftigen sich mit der Welt von Computern, Smartphones und und anderer digitaler Technik. Symbolfoto: Franziska Gabbert/dpa

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Immer mehr ältere Menschen beschäftigen sich mit der Welt von Computern, Smartphones und und anderer digitaler Technik. Symbolfoto: Franziska Gabbert/dpa

Immer mehr ältere Menschen beschäftigen sich mit der Welt von Computern, Smartphones und und anderer digitaler Technik. Symbolfoto: Franziska Gabbert/dpa

Die "Smarten Senioren" treffen sich jeden Sonntagvormittag zum digitalen Schwätzchen. Screenshot: Elisabeth Schardt

Die "Smarten Senioren" treffen sich jeden Sonntagvormittag zum digitalen Schwätzchen. Screenshot: Elisabeth Schardt

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