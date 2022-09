Spezialeinheiten nehmen Mann in Mengerskirchen fest

Die Polizei rückte mit Spezialisten in Mengerskirchen an, um einen bewaffneten 58-Jährigen festzunehmen. Symbolfoto: Boris Roessler/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Am Sonntag hat ein Mann in Mengerskirchen einen großen Polizeieinsatz ausgelöst; er wurde festgenommen.

Die Polizei wurde gegen 12.30 Uhr in die Straße Am Wallgraben gerufen, da dort ein 58-Jähriger mit einer Schusswaffe hantiert haben sollte. Zudem soll der betrunkene Mann angedroht haben, sich etwas anzutun. Der Gefahrenbereich wurde daraufhin von Polizeikräften weiträumig gesichert und abgesperrt. Zudem machten sich Spezialeinheiten auf den Weg nach Mengerskirchen.

Diese konnten den 58-Jährigen am Nachmittag widerstandslos festnehmen. Zwei Schusswaffen wurden gefunden und sichergestellt. Da sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.