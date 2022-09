Tödlicher Unfall zwischen Greifenstein und Mengerskirchen

Ein Motorradfahrer ist zwischen Beilstein und Mengerskirchen mit einem Auto kollidiert. Foto: VRM

GREIFENSTEIN/MENGERSKIRCHEN - Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag, 2. September, auf der Landstraße 3046 zwischen Greifenstein-Beilstein und Mengerskirchen. Das teilt das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Ein 85-Jähriger aus Limburg sei gegen 15.50 Uhr mit seinem Auto von Beilstein in Richtung Mengerskirchen unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Landstraße 3044 im Bereich der Ortschaft Odersberg wollte der Pkw-Fahrer nach links in Richtung Löhnberg abbiegen. An dieser Stelle habe er den entgegenkommenden 58-Jährigen aus Brechen, der mit seinem Motorrad in Richtung Beilstein geradeaus fahren wollte, übersehen.

Polizei sucht Zeugen

Es sei zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad gekommen. Der Motorradfahrer sei durch den Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er sei zunächst mit einem Rettungshubschrauber in ein nächstgelegenes Krankenhaus geflogen worden. Dort erlag der Motorradfahrer laut Polizei jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Neben der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme sei seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt worden. Sollten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben, bittet die Polizei darum, dass sich diese in Herborn unter Telefon 02772-47050 melden.

