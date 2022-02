Trotz Corona: Waldernbacher Ortsbeirat startet Projekte

Dem Ortsbeirat von Waldernbach gehören Ortsvorsteher Dimitris Michalakelis (CDU) und sein Stellvertreter Karsten Gerhard (SPD) an.

Die weiteren Mitglieder Pascal Streng (CDU), Stefan Winterer (SPD) und Ralph Schermuly (CDU) komplettieren das Waldernbacher Gremium.

Darüber hinaus nehmen auch Andreas Hartmann in der Funktion des Schriftführers und seine Stellvertreterin Celia Scherer an den Treffen des Ortsbeirats als Externe teil; sie sind also keine gewählten Mandatsträger im klassischen Sinn. Der Ortsbeirat in Waldernbach möchte seine Türen stets für alle Einwohner öffnen.