Über 100 Geflüchtete in Mengerskirchen angekommen

Mengerskirchen sei in der Aufnahme von Geflüchteten gut aufgestellt, sagt Bürgermeister Thomas Scholz. Symbolfoto: Guido Schiek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - "Die Flüchtlingsaufnahme beschäftigt uns sehr stark", sagte Mengerskirchens Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) während der Gemeindevertretersitzung am Dienstag. Der Rathauschef gab einen Überblick über die derzeitige Lage im Marktflecken und bezog sich in seinen Ausführungen auf einen Stand des Meldesystems vom 4. April - mit Ausblick auf die kommenden Wochen. Insgesamt seien demzufolge im Marktflecken 94 Geflüchtete gemeldet, darunter 82 Menschen aus der Ukraine und zwölf aus anderen Ländern. Noch während er sprach, korrigierte Thomas Scholz diese Zahl bereits nach oben, da just am Abend der Gemeindevertretersitzung weitere Menschen ankommen sollten: Insgesamt zählt Mengerskirchen damit 118 Geflüchtete.

"Besonders ist hier hervorzuheben, dass 75 Menschen in privaten Unterkünften in allen fünf Ortsteilen untergebracht wurden und dort auch die Betreuung mitbegleitet wird" , sagte Scholz. Es sei beeindruckend, "was für eine Hilfsbereitschaft und Unterstützung von den Bürgern getragen wird".

75 Privathaushalte

nehmen Menschen auf

Weitere Wohnungen und Immobilien seien bereits angeboten worden, "sodass wir da noch eine gewisse Kapazität im Hinblick auf die nächsten Tage haben - die werden wir auch benötigen", kündigte der Rathauschef an.

Sieben Personen seien darüber hinaus in der Gemeinschaftsunterkunft vom Landkreis in der Knotenstraße in Mengerskirchen untergebracht. Eine weitere kreisbetriebene Gemeinschaftsunterkunft, die auch schon einmal als solche genutzt worden war, ist die "Alte Schule" in der Straße "Zum Bürgerhaus" im Ortsteil Winkels. "Dort sind heute Abend die ersten Menschen angekommen", sagte Scholz.

Die Situation sei eine große Herausforderung. Vor einigen Tagen habe sich daher auch der Helferkreis reaktiviert, bestehend aus unterschiedlichen Organisationsvertretern, der seinerzeit eine erfolgreiche Flüchtlingshilfe geleistet habe, so Scholz. "Da kommt ja eine Vielzahl an nachgelagerten Aktivitäten hinzu, gerade für Kinder und Jugendlichen im Hinblick auf Betreuung und Schule."