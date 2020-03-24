Ulrich Eisenstein aus Probbach: Regierung lässt Hausärzte im Stich

Seit über einer Woche nutzt Ulrich Eisenstein, hausärztlich tätiger Internist in Probbach, die gleiche Atemschutzmaske. Er prangert die Politiker an, die Landärzte im Stich zu lassen. Foto: Alexandra Morschheiser
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