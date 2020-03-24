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Dienstag, 24.03.2020 - 16:22
3 min

Ulrich Eisenstein aus Probbach: Regierung lässt Hausärzte im Stich

Seit über einer Woche muss Internist Ulrich Eisenstein aus Probbach dieselbe Atemschutzmaske tragen. Die Regierung sei nicht in der Lage, Hausärzte mit dem Nötigsten im Kampf gegen das Coronavirus auszustatten, sagt er.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
Seit über einer Woche nutzt Ulrich Eisenstein, hausärztlich tätiger Internist in Probbach, die gleiche Atemschutzmaske. Er prangert die Politiker an, die Landärzte im Stich zu lassen. Foto: Alexandra Morschheiser

Seit über einer Woche nutzt Ulrich Eisenstein, hausärztlich tätiger Internist in Probbach, die gleiche Atemschutzmaske. Er prangert die Politiker an, die Landärzte im Stich zu lassen. Foto: Alexandra Morschheiser

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