Unbekannte randalieren in Waldernbacher Schule

MENGERSKIRCHEN-WALDERNBACH - In der Zeit von Sonntagvormittag bis Dienstagmorgen haben Randalierer auf dem Gelände der Westerwaldschule in Waldernbach ihr Unwesen getrieben und dort einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Täter zerschlugen nach Angaben der Polizei augenscheinlich mit einem Stein mehrere Scheiben der Schule und flüchteten anschließend. Der Sachschaden beträgt mindestens 3000 Euro. Einen weiteren Vorfall auf dem Schulgelände hatte es bereits am 9. Mai gegeben. Dabei waren mehrere Außenleuchten beschädigt worden. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen erstattet und die Weilburger Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 0 64 71-9 38 60 entgegen.