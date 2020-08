Visionen für Gewerberäume in Waldernbach sind gefragt

Ob Pralinenmanufaktur, Blumenverkauf oder Bügelstube: Der Verein "Mittendrin für alle" sucht kreative Ideen für die Gewerbeflächen des Inklusionshauses. Archivfoto: Torsten Boor

Mengerskirchen-Waldernbach. In das Inklusionshaus Waldernbach sollen Ende des Jahres nicht nur die ersten Mieter einziehen können - sondern auch Menschen ihren Traum vom eigenen kleinen Unternehmen verwirklichen können. Dafür hat der Verein "Mittendrin für alle" verschieden große Räume vorgesehen, die als Gewerbefläche genutzt werden sollen. "Wir sammeln Menschen mit guten Ideen und Visionen und wollen sie zusammenbringen", erklärt Nicole Schäfer. Sie ist die Ansprechpartnerin für diejenigen, die ihre Geschäftsidee im Inklusionshaus verwirklichen möchten.

Seit einer Woche bewirbt der Verein mit Unterstützung des Zukunftsforums Mengerskirchen die Räume: egal ob Café, Eltern-Kind-Treff, Pralinenmanufaktur, Blumenverkauf, eine kleine Bügelstube, "wir sind für alle Ideen offen", sagt Nicole Schäfer. Es gebe mehrere Flächen und Möglichkeiten, die Räume auch an verschiedenen Tagen unterschiedlich zu nutzen, ganz nach den Vorstellungen der Interessierten. Auch Angebote zu kombinieren sei denkbar, beispielsweise ein Café mit Blumenverkauf.

Leben und Pubilkum

ins Haus bringen

"Vor allem junge Frauen haben sich bereits bei uns gemeldet, was wir sehr begrüßen", sagt sie. Sechs Ideen seien in der ersten Woche schon eingegangen, Interessierte kämen dabei nicht nur aus dem Marktflecken Mengerskirchen. Vier Wochen insgesamt hat sich der Verein als Frist gesetzt, bevor er alle Unternehmer und Gründungswilligen zusammenbringen will, um Ideen und Möglichkeiten auszutauschen und zu sehen, was zusammenpassen könnte. "Unser Ziel ist es, möglichst viel unterzubringen, damit Leben und Publikumsverkehr im Haus ist, ganz im Sinne des Inklusionsgedankens", erklärt Nicole Schäfer.

Wer eine Idee hat und diese gerne umsetzen möchte, kann sich an Nicole Schäfer wenden. Sie ist erreichbar unter franz-leuninger-schule@t-online.de oder 0 64 76 9 16 00 11.