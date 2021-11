Von guten und schlechten Zeiten für Bäume und Windräder

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gegensätzlicher könnte die Natur am Knoten bei Mengerskirchen nicht sein. Während die Buchen zur Zeit mit dem Wind kämpfen, der ihnen das bunte Laub raubt, sehnen die Windräder den Herbstwind herbei. "Schlechte" Zeiten für die Bäume, denn in wenigen Tagen werden die Laubbäume kahl sein, dann kann der Wind ungehindert durch sie hindurchpfeifen. Für die Windräder brechen wiederum "gute" Zeiten an, drehen sie sich doch im Herbst mit voller Kraft und Energie. ats/Foto: Arnold Strieder