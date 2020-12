Wie geht es Mengerskirchen finanziell?

Mehr Ausgaben für den Mengerskirchener Gemeindewald sind in diesem Jahr abzusehen. Insgesamt steht der Marktflecken im Jahr 2020 finanziell auf soliden Füßen. Archivfoto: Ulrike Sauer

MENGERSKIRCHEN - Der Marktflecken hat noch einmal ordentlich Geld in die Hand genommen: Einige heimische Vereine haben bereits die Chance genutzt und die Corona-Hilfen der Gemeinde beantragt, insgesamt 35 000 Euro sind dafür vorgesehen. Auch der Wald benötigt mehr Unterstützung: 90 000 Euro zusätzlich sind notwendig. Diese zusätzlichen Kosten sind allerdings gedeckt, im Forst zum Großteil durch den Holzverkauf. 80 000 Euro können dadurch noch erlöst werden. Außerdem könne an anderen Stellen gespart werden, erklärt Kämmerer Jürgen Radu.

2020 helfen Kompensationen von Bund und Land

Weniger Einnahmen verzeichnet die Gemeinde Mengerskirchen bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer. Außerdem seien auch am Almerskopf keine Einnahmen erzielt worden. Die drei an dem Wertstoffhof beteiligten Gemeinden Mengerskirchen, Merenberg und Löhnberg hatten sich aufgrund der Kontaktbeschränkungen darauf geeinigt, seit dem Frühjahr keine Gebühren zu erheben.

In diesem Jahr helfe aber noch die Kompensationszahlung von Land und Bund, die Mindereinnahmen mehr als zu decken: Knapp 484 000 Euro erhält der Marktflecken in diesem Jahr, um entgangene Steuern ausgleichen zu können. Allerdings mahnt Jürgen Radu an, dass diese finanzielle Unterstützung in den kommenden Jahren mit angerechnet werde und die Gemeinde dann 2021 und 2022 beispielsweise eine höhere Kreis- und Schulumlage zahlen müsse. Außerdem seien dank der Windräder auf dem Knoten zusätzlich 50 000 Euro in die Gemeindekasse gespült worden.

BERICHTSPFLICHT Mindestens zweimal im Jahr ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzuges, also die aktuelle Haushaltslage, zu unterrichten. Das sieht die Gemeindehaushaltsverordnung vor. Unverzüglich zu unterrichten sind die Gemeindevertreter, wenn sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden, laut Paragraph 28.

Dank der Einsparungen auf der einen Seite, aber auch der Finanzhilfen auf der anderen Seite, würde sich der Ergebnishaushalt weniger drastisch verschlechtern als noch im Sommer befürchtet. Vor einigen Monaten war die Gemeindeverwaltung noch von gut 400 000 Euro weniger ausgegangen. Das Ergebnis habe sich fast halbiert, damit könne die Gemeinde im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 432 000 Euro rechnen in diesem Jahr.

Bei den Investitionen sind einige über- und außerplanmäßige Kosten angefallen. Die, die über 20 000 Euro lagen, haben die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig bewilligt. Darunter fallen unter anderem 50 000 Euro zusätzlich für einen Mannschaftstransportwagen der Winkelser Feuerwehr, 39 000 Euro für die Kita in Winkels und 97 500 Euro für das Bürgerhaus in Probbach. Insgesamt seien in diesem Jahr Investitionen von 4,5 Millionen Euro geplant.

Um die Mehrausgaben zu deckeln, werden andere Maßnahmen in das kommende Jahr verschoben, unter anderem die Sanierungsarbeiten am Waldsee, für die 30 000 Euro eingeplant waren. Im kommenden Jahr werden zudem erst Projekte wie die Platzgestaltung unter anderem in Probbach angegangen und der Bau der Friedhofswege.

4,5 Millionen Euro investiert die Gemeinde insgesamt

Nicht voll ausgeschöpft werden in diesem Jahr wohl auch die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel für den Grunderwerb. Die Gemeinde mache immer wieder von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch, Immobilien in den Ortskernen, wie um das Mengerskirchener Schloss, zu erwerben und damit die Ortskerne attraktiver zu gestalten. 200 000 Euro der insgesamt 315 000 Euro könnten dafür eingespart werden, sollen aber im kommenden Jahr wieder zur Verfügung stehen.

Bisher habe die Gemeinde keinen Kredit aufnehmen müssen. Das sei allerdings für Mitte Dezember geplant, wenn im Zuge der Hessenkasse Landesmittel bereitgestellt werden. Dann seien, bis auf Reste für die Dachsanierung der Westerwaldhalle, alle Mittel aus dem Förderprogramm Hessenkasse abgerufen worden.

Mit diesen Werten sei der Haushalt für das Jahr 2020 zu 100 Prozent leistungsfähig, bilanziert der Kämmerer.