Wir suchen: Ihre Erinnerungen an Seeweiher und Campingplatz

Eine volle Liegewiese am Seeweiher hat es schon länger nicht mehr gegeben. Viele Besucher aus der Region haben dort schöne Sommertage verbracht. Foto: Arnold Strieder

MENGERSKIRCHEN - Auf dem Campingplatz Seeweiher zwischen Mengerskirchen und Waldernbach steht ein Umbruch an: Die langjährige Pächterin Kirsten Düngen hat mitten in der Campingsaison in diesem Jahr einen Schlussstrich gezogen und ihr Engagement beendet. Die Dauercamper haben den Sommer über in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung den Tourismusbetrieb am Leben gehalten. Seit Mitte September dürfen nur noch die Dauercamper Zeit auf dem Platz verbringen.

Einen neuen möglichen Pächter hat die Gemeinde bereits gesucht und mit dem Team "Wäller Camp" gefunden - die Waldernbacher Familie Beck möchte, auch aus persönlicher Verbundenheit, den Campingplatz übernehmen, sanieren und frischen Wind reinbringen. Zum Gelände gehört nicht nur der Campingplatz, sondern auch das Freibad Seeweiher. Das möchte "Wäller Camp" gerne als Erstes neu gestalten, sobald es eine vertragliche Einigung zwischen Kirsten Düngen und der neu zu gründenden GmbH gibt.

Die Gemeinde Mengerskirchen hatte zum 1. Januar 2012 einen Erbbaupachtvertrag mit Düngen geschlossen, der 30 Jahre Gültigkeit besitzt. Von ihrer Seite aus kann die Gemeinde den Vertrag nicht einfach kündigen. Sie hat deshalb parallel zu der Vermittlung zwischen dem potenziellen neuen Pächter und der jetzigen Pächterin den sogenannten Heimfall ausgelöst.

Fotos Eine volle Liegewiese am Seeweiher hat es schon länger nicht mehr gegeben. Viele Besucher aus der Region haben dort schöne Sommertage verbracht. Foto: Arnold Strieder Der Campingplatz Seeweiher wird derzeit noch hauptsächlich von Dauercampern genutzt. Archivfoto: Ulrike Sauer Baden, planschen, toben, im Sand buddeln: Der Seeweiher ist in vielen Sommern ein Ferienparadies für Gäste ebenso wie für Einheimische. Foto: Arnold Strieder 3

Seit 1992 ist die Familie Düngen Betreiber des Campingplatzes: Adelheid und Eckhard Düngen, die Schwiegereltern Kirsten Düngens, hatten am 1. April 1992 ihren Pachtvertrag mit der Gemeinde geschlossen. Nach fast 30 Jahren wird der Platz künftig nicht mehr mit dem Namen Düngen verknüpft sein.

Bilder und Geschichten werden veröffentlicht

Das Tageblatt möchte in diesen Zeiten des Umbruchs noch einmal mit Ihnen in die Vergangenheit blicken: Was verbinden Sie persönlich mit dem Seeweiher, dem Freibad und dem Campingplatz? Haben Ihre Kinder dort schwimmen gelernt? Haben sich Freundschaften zwischen Campern und Einheimischen entwickelt, die bis heute Bestand haben?

Schicken Sie uns Ihre Anekdoten und Fotos per E-Mail an lokalredaktion-oberlahn@vrm.de mit dem Betreff "Erinnerungen an den Seeweiher". Eine Kopie Ihrer Fotos können Sie auch per Post an das Weilburger Tageblatt, Marktplatz 1, 35781 Weilburg schicken.

Die schönsten Geschichten und Bilder werden im Weilburger Tageblatt und im Internet auf mittelhessen.de veröffentlicht.