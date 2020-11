Wofür gibt die Gemeinde ihr Geld aus?

Die Feuerwehrgerätehäuser in Mengerskirchen und Waldernbach müssen an moderne Anforderungen angepasst werden. Ob das jeweils mit einem Umbau oder einem Neubau geht, ist die Frage.

Nachdem sich Gemeinde und Feuerwehren nicht auf ein Konzept einigen konnten, ist nun die Freiherr-vom-Stein-Kommunalberatung eingeschaltet worden, die ergebnisoffen eine Entscheidungsgrundlage mit den Feuerwehren erarbeiten soll.

Insgesamt rechnet die Gemeinde mit Kosten von 5,5 Millionen Euro für beide Standorte, 20 Prozent davon könnten bezuschusst werden. Bei einem Neubau der Feuerwehrhäuser müssten demnach 4,4 Millionen Euro über Darlehen finanziert werden, was die Genehmigung des Haushaltsplans für das kommende Jahr gefährden könnte oder dem die Kommunalaufsicht nur unter Auflagen zustimmen würde, beispielsweise die Hebesätze anzupassen.

Die CDU hat deshalb einen Antrag gestellt und beschlossen, um die Haushaltsgenehmigung nicht zu gefährdenThomas Just verdeutlicht das: "Wenn unser Haushalt für 2021 nicht genehmigt wird, können wir auch keine freiwilligen Leistungen erbringen. Dann fallen zum Beispiel auch die Corona-Hilfen für Vereine hinten runter.": Der Vorschlag der CDU lautet: Die Investitionskosten für 2023 in Höhe von zwei Millionen Euro für das Feuerwehrhaus Mengerskirchen wieder herausnehmen. Stattdessen sollen 500 000 Euro im Jahr 2024 eingeplant werden und drei Millionen Euro ab 2025. Damit seien die Kosten gestreckt worden, macht Just deutlich.

Die SPD dagegen forderte, beim jetzigen Planungsansatz zu bleiben, das Feuerwehrgerätehaus für den Ort Mengerskirchen nicht zu verschieben, plus 30 000 Euro Planungskosten für beide Feuerwehrhäuser im kommenden Jahr zusätzlich anzusetzen. Vorschlag der Oppositions-Fraktion war es, im Gegenzug die Mittel für den Neubau eines Hochbehälters zu streichen, da es dafür noch kein Konzept und keine Beschlüsse der Gemeindevertretung gebe. Damit könnten die "Schauermärchen" der CDU, dass der Haushalt nicht genehmigt werden könnte, entkräftet werden.

Die SPD forderte, die beiden Standorte gemeinsam zu betrachten und mögliche Synergien in der Planungsphase zu nutzen. Damit solle weiter der Weg beschritten werden, den die Gemeindevertretung, die Feuerwehren und die Verwaltung bereits eingeschlagen hätten.