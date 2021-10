Wohin das Geld fließt

Eine besondere Bedeutung für den Haushalt der Gemeinde Mengerskirchen haben die Windräder am Knoten: Sie bringen ihr Jahr für Jahr viel Geld ein. (Foto: Ulrike Sauer)

MENGERSKIRCHEN - Wofür wird der Marktflecken Mengerskirchen im Jahr 2022 Geld ausgeben? Muss er aufgrund der Corona-Pandemie den Gürtel enger schnallen, weil weniger Einnahmen zu verzeichnen sind? Darum wird es am Dienstag, 2. November, in der nächsten öffentlichen Sitzung der Gemeindevertreter gehen.

Dann stellt Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) das komplexe Zahlenwerk vor, das die Gemeindeverwaltung erarbeitet hat. Im Vorfeld seien unter anderem die Ortsbeiräte befragt worden, welche großen Projekte in ihren Orten im kommenden Jahr wichtig werden, erklärte Scholz.

Verwaltung rechnet mit Plus

Obwohl die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auch im nächsten Jahr weiter zu spüren sein werden, rechnet die Verwaltung dennoch mit einem Plus im Ergebnishaushalt am Jahresende.

Eine besondere Rolle spielen dabei die Windräder auf dem Knoten, die Jahr für Jahr für erhebliche Einnahmen sorgen. Damit baut die Gemeinde Mengerskirchen ihre finanziellen Rücklagen weiter aus. Kredite sollen 2022 nicht aufgenommen, aber alte getilgt werden. Weder Pflichtausgaben noch freiwillige Leistungen kommen zu kurz. Nach der Haushaltseinbringung haben die Gemeindevertreter Zeit, sich mit dem Entwurf auseinanderzusetzen und eigene Vorschläge einzubringen. Nach den Haushaltsberatungen soll der Plan möglichst noch in diesem Jahr verabschiedet werden.

Eine große Rolle spielt bei der Haushaltsaufstellung auch die Zahl der Einwohner. Die ist im Marktflecken in den vergangenen Jahren stabil geblieben, entgegen dem allgemeinen Trend schrumpfender Dörfer. Wichtig ist dabei für die Gemeinde, immer wieder neue Baugebiete ausweisen zu können, aber auch selbst Wohnraum innerorts anzubieten. Darum wird es auch am Dienstag in der Gemeindevertretersitzung gehen. Dann geht es um die Richtlinien für die Vergabe von Baugrundstücken. Denn für die Erweiterung des Baugebietes „Hasenmorgen“ in Waldernbach gab es eine große Zahl an Bewerbern. Der Bauausschuss hatte um Prüfung gebeten, ob die Vergaberichtlinien zugunsten Ortsansässiger geändert werden können. Bisher händelt die Gemeinde die Vergabe nach dem Eingang der Bewerbungen.

Ein wichtiger Punkt für den Zuzug ist auch die Lebensqualität vor Ort, wozu im Marktflecken sicher der Wald zählt. Wie es um ihn steht und was für ihn in den kommenden Jahren getan werden muss, wird Revierförster Winfried Bachl den Gemeindevertretern am Dienstagabend erläutern.

Auf der Tagesordnung steht zudem der Breitbandausbau für die Bürger der Gemeinde. Die Verwaltung hatte mehrere Angebote eingeholt und strebt eine Kooperation mit der Deutschen Giganetz an, wie bereits etliche andere Kommunen im Landkreis, darunter Weilburg und Merenberg.

Öffentliche Sitzung um 19.30 Uhr im Schloss

Abschließend beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit dem Antrag der SPD-Fraktion, eine Nachhaltigkeitskommission für den Marktflecken einzurichten. Vertreter aus dem Gemeindevorstand, der Fraktionen, Ortslandwirte, Natur- und Umweltschutzorganisationen sowie Förster Bachl sollen die Kommission bilden und die bereits begonnene Arbeit im Umwelt- und Naturschutz fortführen.

Die Gemeindevertreter kommen am Dienstag, 2. November, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Schloss Mengerskirchen zu ihrer öffentlichen Sitzung zusammen.