Zarte Töne trotz schwerer Blasinstrumente

Das große Weihnachtskonzert, das schon länger geplant war und anstelle eine Neujahrskonzerts stattfinden sollte, ist abgesagt

Dennoch haben die Musiker beschlossen, die Öffentlichkeit an dem Resultat ihrer Probenarbeit teilhaben zu lassen.

Am Sonntag, 12. Dezember, wollen sie bei entsprechendem Wetter an der Kapelle in Winkels spielen und werden so auch im Ort zu hören sein.

Auf dem Programm sollen dann einige Weihnachtslieder stehen, den "Polarexpress", das Hauptstück, wird es allerdings nicht zu hören geben. Das soll zu passender Gelegenheit später öffentlich erklingen.