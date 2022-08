Zwölfjähriger bei Unfall in Mengerskirchen schwer verletzt

Nach einem Unfall auf der Motocross-Strecke in Mengerskirchen-Winkels musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Symbolfoto: Tim Mueller-Zitzke/Fotolia

MENGERSKIRCHEN-WINKELS - Bei einem Unfall auf einer Motocross-Strecke bei Mengerskirchen-Winkels im Kreis Limburg-Weilburg wurde am Dienstagabend ein zwölfjähriges Kind schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Gegen 18.30 Uhr am 2. August wurden Rettungsdienst und Polizei informiert. Der Junge war auf der Strecke mit seinem Motorrad gestürzt, seine Eltern waren ebenfalls an der Strecke vor Ort. Aufgrund der schweren Verletzungen alarmierte der Notarzt einen Rettungshubschrauber, der den Zwölfjährigen in eine Klinik flog.