11 000 Euro Schaden nach Unfall

MERENBERG - Laut Polizeiangaben ist es in Merenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mensch leicht verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich am Samstag, 8. Januar, gegen 3.20 Uhr in der Industriestraße.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein 22-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem Audi A4 die Industriestraße in Merenberg befahren. In Höhe der Boschstraße habe der Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und sei zunächst frontal mit einem Baum kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Fahrzeug letztlich an einer Straßenlaterne zum Stehen gekommen.

Der 22-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 11 000 Euro.