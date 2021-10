13 000 Euro Schaden

Jetzt teilen:

MERENBERG - Am Sonntagabend ist es in einem Kreuzungsbereich bei Merenberg zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Menschen gekommen. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer die Abfahrt der B 49 und bog in den Kreuzungsbereich zur K 448 in Richtung Merenberg ein. Hierbei stieß er mit einem 26-jährigen Golf-Fahrer zusammen, der die K 448 gerade in Richtung Merenberg befuhr. Die beiden Fahrzeugführer sowie zwei Beifahrer im Alter von 75 und 76 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 13 000 Euro.