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Donnerstag, 14.05.2020 - 14:45
5 min

Ab Freitag öffnen die Campingplätze wieder

Die Campingplatzbetreiber im Kreis Limburg-Weilburg sind erfreut, dass sie nun doch in eine verkürzte Saison starten dürfen. Abstand halten ist kein Problem, weniger Gäste allerdings schon.

Von Sonja Diefenbach, Kerstin Kaminsky, Agathe Markiewicz und Ulrike Sauer
Der Campingplatz Gräveneck vom Dach des Backsteinturms. Foto: Archiv/Kulakowski

Der Campingplatz Gräveneck vom Dach des Backsteinturms. Foto: Archiv/Kulakowski

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