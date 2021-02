Auf Drogen und ohne "Lappen"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MERENBERG/WEILBURG - Am frühen Samstagmorgen, 20. Februar, wurde um 0.10 Uhr eine Streife der Polizeistation Weilburg auf ein Auto aufmerksam, das auffällig langsam die Weilburger Straße in Merenberg entlangfuhr. Daraufhin wurde der Wagen angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrer aus Weilburg kurz vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass die Kennzeichenschilder, die am Fahrzeug angebracht waren, als gestohlen gemeldet waren.