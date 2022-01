Autofahrer prallt gegen Schneeräumfahrzeug

Bei einem Glatteisunfall stößt in Barig-Selbenhausen ein Autofahrer mit einem Schneeräumfahrzeug zusammen. Symbolfoto: dpa

MERENBERG-BARIG-SELBENHAUSEN - Beim Zusammenstoß mit einem Schneeräumfahrzeug ist am Donnerstagmorgen, 6. Januar, bei Barig-Selbenhausen ein Mann verletzt worden. Außerdem entstand ein hoher Sachschaden von rund 20 000 Euro.

Gegen 9.30 Uhr, teilt die Polizei mit, war der Mann mit seinem Mercedes C 250 auf der Landesstraße 3370 aus Merenberg kommend in Richtung Reichenborn unterwegs. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein Unimog mit Schneeräumschild der Gemeinde Merenberg. Kurz vor dem Ortsschild kam der Mercedesfahrer auf vereister Fahrbahn ins Schleudern und rutsche mit der Fahrerseite in das Schneeschild des Räumfahrzeuges. Der 57-jährige Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.