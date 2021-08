Jetzt teilen:

MERENBERG - In der Hofwiesenstraße und der Kirchstraße in Merenberg wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag vier parkende Autos von bislang unbekanntem Tätern beschädigt. Bei allen Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt. Zeugen melden sich bitte unter 0 64 71-9 38 60 bei der Polizei.