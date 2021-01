Bambini-Feuerwehr Merenberg freut sich über Neuzugänge

Vor den Kontaktbeschränkungen im Frühjahr 2020 haben die Rettungshunde die Bambini-Feuerwehr in Merenberg besucht. Normalerweise erleben die Kinder abwechslungsreiche Stunden in der Kinderfeuerwehr. Foto: Feuerwehr Merenberg

MERENBERG - Jetzt haben auch die Jüngsten, die sich in der Feuerwehr des Marktfleckens engagieren, eine eigene Satzung. Darin sind nun alle Regeln festgeschrieben. Die Gemeindevertreter Merenbergs hatten sich einstimmig für die Satzung ausgesprochen, die die Gemeindeverwaltung vorgelegt hatte.

Die Bambini-Feuerwehr des Marktfleckens Merenberg ist die Kinderfeuerwehr für die Kinder aller Ortsteile. Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren mit Wohnsitz in der Gemeinde können sich der Bambini-Feuerwehr anschließen. Dort lernen sie spielerisch die Arbeit der Feuerwehr kennen, zum Beispiel durch Brandschutzerziehung. Außerdem gehören allgemeine Aktivitäten wie Basteln, Wandern oder Sport zum Programm der Bambini-Feuerwehr Merenbergs. Auch die Werte sind nun in der Satzung festgeschrieben: "Die Kinderfeuerwehr steht für Werte wie Hilfsbereitschaft und Vielfalt." In der neuen Satzung ist unter anderem auch festgeschrieben, dass Kinder, die das zehnte Lebensjahr vollendet haben, aus der Bambini-Feuerwehr austreten und auf Wunsch in die Jugendfeuerwehr wechseln können. So war es bisher auch üblich.

Interessierte können sich an Franziska Schiller wenden

Seit 2007 gibt es die Bambini-Feuerwehr in der Gemeinde bereits, initiiert hatten sie Silke Otto und Waldemar Röth. 14 Kinder sind aktuell in der Kinderfeuerwehr Mitglied, aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings seit dem Frühjahr keine Treffen mehr stattfinden. Gemeindekinderfeuerwehrwartin ist Franziska Schiller.

Eltern, die ihre Kinder gerne in der Bambini-Feuerwehr anmelden möchten, finden auf der Seite der Gemeinde Merenberg unter merenberg.de/rathaus/ämter/feuerwehr die Kontaktdaten von Franziska Schiller und können direkt mit ihr Kontakt aufnehmen.