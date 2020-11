Ein 16-Jähriger verhielt sich am Donnerstagabend zunächst in der Familie, dann gegenüber der Polizei, so aggressiv, dass er zur Untersuchung in die Psychiatrie überstellt wurde.

Ein aggressiver Jugendlicher macht in Merenberg einen Polizeiansatz notwendig. Die Beamten nehmen den jungen Mann in Gewahrsam. Später wird er in der Psychiatrie untersucht. Symbolbild Polizei

MERENBERG - Ein 14 Jahre alter Junge in Merenberg hat sich so aggressiv verhalten, dass er in Gewahrsam genommen und schließlich zur Untersuchung in die Psychiatrie überstellt werden musste.

Passiert war Folgendes: Wie die Polizei berichtet war der 14-Jährige am Donnerstabend in Merenberg in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zunächst mit Familienmitgliedern aneinandergeraten. Später griff er auch die herbeigerufenen Streifenbeamten an.

Auseinandersetzung

mit der Familie eskaliert

Die Polizei war gegen 21.15 Uhr verständigt worden. Als die Beamten an der Wohnung eintrafen, verhielt sich der Jugendliche aggressiv, beleidigte die Beamten und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen.

Auch bei der anschließenden Festnahme und Ingewahrsamnahme ließ sich der junge Merenberger nicht beruhigen, weshalb er zur weiteren Begutachtung seines gesundheitlichen Zustands in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde.