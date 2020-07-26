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Sonntag, 26.07.2020 - 09:00
3 min

Ein Ferientag in Merenberg

Ferien in Corona-Zeiten bedeutet auch viel Zeit daheim: Wir stellen deshalb sehenswerte Orte und Touren im Landkreis Limburg-Weilburg vor. Heute geht es rund um Merenberg.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
In der Kirchstraße Merenbergs ist viel altes Fachwerk zu finden, unter anderem links zu sehen das Haus des Fassbinders. Rechts im Hintergrund erhebt sich die schöne St. Antonius Kirche. Foto: Ulrike Sauer

In der Kirchstraße Merenbergs ist viel altes Fachwerk zu finden, unter anderem links zu sehen das Haus des Fassbinders. Rechts im Hintergrund erhebt sich die schöne St. Antonius Kirche. Foto: Ulrike Sauer

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Fotos
In der Kirchstraße Merenbergs ist viel altes Fachwerk zu finden, unter anderem links zu sehen das Haus des Fassbinders. Rechts im Hintergrund erhebt sich die schöne St. Antonius Kirche. Foto: Ulrike Sauer

In der Kirchstraße Merenbergs ist viel altes Fachwerk zu finden, unter anderem links zu sehen das Haus des Fassbinders. Rechts im Hintergrund erhebt sich die schöne St. Antonius Kirche. Foto: Ulrike Sauer

Ein kleiner Abstecher zum Brunnen "Im Hof" lohnt sich - nicht nur haben die Wanderer von dort einen schönen Blick. Sie entdecken auch einen versteckten Ort Merenbergs. Foto: Ulrike Sauer

Ein kleiner Abstecher zum Brunnen "Im Hof" lohnt sich - nicht nur haben die Wanderer von dort einen schönen Blick. Sie entdecken auch einen versteckten Ort Merenbergs. Foto: Ulrike Sauer

Von der Burgruine geht es zur Appenkirche, die von einer ehemaligen Siedlung zeugt. Foto: Ulrike Sauer

Von der Burgruine geht es zur Appenkirche, die von einer ehemaligen Siedlung zeugt. Foto: Ulrike Sauer

Das Westtor ist das einzig erhaltene Tor der Merenberger Stadtmauer. Durch dieses hindurch gehen die Wanderer, um den Burgberg zu besteigen. Foto: Ulrike Sauer

Das Westtor ist das einzig erhaltene Tor der Merenberger Stadtmauer. Durch dieses hindurch gehen die Wanderer, um den Burgberg zu besteigen. Foto: Ulrike Sauer

Eine schmale Treppe windet sich im Burgturm in die Höhe: Wer oben auf der Plattform steht, genießt einen wunderschönen Rundumblick. Foto: Ulrike Sauer

Eine schmale Treppe windet sich im Burgturm in die Höhe: Wer oben auf der Plattform steht, genießt einen wunderschönen Rundumblick. Foto: Ulrike Sauer

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