Ein Tag bei der Feuerwehr

MERENBERG - Was macht die Feuerwehr und wie sieht ein Einsatzfahrzeug von innen aus? Das wissen die Ferienspielkinder der Gemeinde Merenberg jetzt ganz genau. Denn 25 von ihnen haben einen Tag bei der freiwilligen Feuerwehr in Merenberg verbracht. Organisiert hatten die Spiele-Olympiade aller Wehren im Marktflecken Kinderfeuerwehrwartin Franziska Schiller und Jugendpfleger Jens Rohde. Die Kooperation der freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde bereitete den Kindern sicher einen unvergesslichen Tag.

In Kleingruppen eingeteilt, konnten die Kinder ihr Wissen rund um die Feuerwehr testen, Knoten binden, ein Feuerwehr-Holzbrettchen selbst gestalten und einen Feuerwehrparcours absolvieren.

Ein Highlight war für viele der jungen Teilnehmer die Fahrt mit dem großen Feuerwehrauto durch den Marktflecken.

Für einige Kinder war dieser Tag Anlass, um selbst Mitglied in der Kinder- oder Jugendfeuerwehr zu werden.

Wer genauso wie die Ferienspielkinder Interesse an der Arbeit der Feuerwehr hat und gerne mehr über sie erfahren möchte, kann sich auf der Homepage der Gemeinde Merenberg unter merenberg.de über die Kinder- und Jugendfeuerwehr informieren.

Kinderfeuerwehrwartin Franziska Schiller, die die Sechs- bis Zehnjährigen betreut, und Uwe Riepel, Jugendfeuerwehrwart für Kinder ab zehn Jahren, beantworten außerdem auch persönlich Fragen.