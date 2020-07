Erste Bauplätze im Ohlenstück werden derzeit vergeben

Willkommen in Merenberg: Am Ortseingang Merenbergs von der B 49 kommend entsteht ein neues großes Wohngebiet, das Ohlenstück (links im Bild). Die ersten Interessenten dürfen sich derzeit einen Bauplatz sichern. Foto: Ulrike Sauer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Merenberg. "Seit das Baugebiet noch einmal größer in der Zeitung war, ruft jeden Tag mindestens ein Interessent in der Verwaltung an", erzählt Merenbergs Bürgermeister Oliver Jung (SPD). Denn die Planungen für das Ohlenstück sind mittlerweile so konkret, dass sich die ersten Interessierten ihren Bauplatz reservieren können. Er sei deshalb guter Dinge, dass er die insgesamt 33 Grundstücke im ersten Bauabschnitt auch verkaufen könne, sagt Jung. Richtig interessant werde es aber sicher erst, wenn die Bagger auch tatsächlich rollen.

Derzeit habe der Investor die ersten Interessenten bereits angeschrieben: Sie dürfen, wenn sie weiter kaufwillig sind, schon ein konkretes Grundstück für sich reservieren.

Weilburger Straße

wird parallel saniert

Pro Quadratmeter müssten Bauwillige zwischen 125 und 160 Euro für den voll erschlossenen Baugrund zahlen - wobei der Bürgermeister hofft, dass der Höchstpreis noch unter 160 Euro liegen wird. Das werde sich aber erst zeigen, wenn die für die Erschließung zuständige Baufirma ihr Angebot eingereicht habe.

Zwischen 500 und 700 Quadratmetern sind die meisten Grundstücke groß. Sie grenzen im ersten Bauabschnitt an die Weilburger Straße am Ortseingang Merenbergs von der B 49 kommend. Im Zuge der Erschließung des Baugebiets wird auch die Weilburger Straße saniert. Hessen Mobil will den Teil der Ortsdurchfahrt sanieren. Die Gemeinde schließt sich bei diesem Vorhaben an und erneuert die Kanäle. Außerdem wird dann entlang der Weilburger Straße am Ortseingang auch ein Gehweg auf der Seite des neuen Wohngebiets gebaut, sodass sich das Bild dort nach und nach verändern und mehr den Charakter einer Ortseinfahrt bekommen wird. Gleiches gilt für den zweiten Bauabschnitt, wenn das Gebiet Richtung Allendorf bis zur Grundschule hin erschlossen wird. Auch dort sollen dann von Allendorf kommend auf beiden Seiten Häuser am Ortseingang stehen.

Die Sanierung der Landesstraße und die Erneuerung unter der Erde sind für das kommende Jahr geplant. Die Erschließung des neuen Baugebietes könnte bereits im Herbst beginnen. Noch wartet der Marktflecken auf die Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplans von Seiten des Regierungspräsidiums Gießen (RP). Und auch der städtebauliche Vertrag, der zwischen der Gemeinde und dem Investor ausgehandelt wurde, wird dem Gemeindevorstand Ende August noch zur Beratung und Unterschrift vorgelegt. Hat das RP grünes Licht gegeben, wird zudem noch der Satzungsbeschluss veröffentlicht, den die Gemeindevertreter in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause bereits gefasst haben. Dann ist es sozusagen amtlich, dass aus der landwirtschaftlich genutzten Fläche ein insgesamt 5,5 Hektar großes Baugebiet wird. Sind die letzten Formalitäten erledigt, kann es tatsächlich losgehen.

Schon einen deutlichen Schritt weiter ist das Baugebiet in Reichenborn, am Ortsausgang Richtung Winkels gelegen. Dort hat eine erste Reichenborner Familie bereits mit dem Hausbau begonnen. Insgesamt zwei Bauplätze seien verkauft, die Nachfrage derzeit insgesamt höher als das Angebot, sagt der Bürgermeister.

Im Baugebiet in Reichenborn rollen schon die Bagger

Deshalb werden auch da die Interessenten angeschrieben, ob sie zu einem Kauf bereit sind oder das Grundstück an einen anderen Interessenten vermittelt werden kann. Insgesamt wurden dort neun Grundstücke erschlossen.