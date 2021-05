Für Maik Trumpfheller geht's bald los

Dem Probesitzen an seinem neuen Arbeitsplatz am Abend der Stichwahl folgt der Alltag als Siegbachs Bürgermeister: Maik Trumpfheller übernimmt am 21. Juni den Chefposten in der Verwaltung der kleinsten Gemeinde im Lahn-Dill-Kreis. Archivfoto: Christoph Weber