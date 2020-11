3 min

Geburtstage und Ehejubiläen: Kommt der Bürgermeister noch?

Wer einen hohen runden Geburtstag feiert oder 50 Jahre und mehr verheiratet ist, bekommt in der Regel Besuch vom Bürgermeister. Ist das auch in Corona-Zeiten so?

Von Ulrike Sauer Redakteurin Weilburg