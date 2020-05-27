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Mittwoch, 27.05.2020 - 15:30
3 min

Gemeinde Merenberg und die Jäger fliegen jetzt selbst

Um Rehkitze vor dem Mähdrescher zu retten, setzen die Jäger und die Gemeindeverwaltung in Merenberg nun auf eine Drohne. Erste Erfolge gibt es auch schon zu vermelden.

Ulrike Sauer: Redakteurin Weilburg
Von Ulrike Sauer
Redakteurin Weilburg
In einer hohen Wiese fühlen sich Rehkitze geborgen. In der Mähsaison bringt das vielen Tieren den Tod - sie werden zu spät gesehen. Deshalb hat die Gemeinde Merenberg eine Drohne zum Aufspüren der Rehkitze angeschafft. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

In einer hohen Wiese fühlen sich Rehkitze geborgen. In der Mähsaison bringt das vielen Tieren den Tod - sie werden zu spät gesehen. Deshalb hat die Gemeinde Merenberg eine Drohne zum Aufspüren der Rehkitze angeschafft. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

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In einer hohen Wiese fühlen sich Rehkitze geborgen. In der Mähsaison bringt das vielen Tieren den Tod - sie werden zu spät gesehen. Deshalb hat die Gemeinde Merenberg eine Drohne zum Aufspüren der Rehkitze angeschafft. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

In einer hohen Wiese fühlen sich Rehkitze geborgen. In der Mähsaison bringt das vielen Tieren den Tod - sie werden zu spät gesehen. Deshalb hat die Gemeinde Merenberg eine Drohne zum Aufspüren der Rehkitze angeschafft. Symbolfoto: Swen Pförtner/dpa

Olaf Engelmann (l.) und Bürgermeister Oliver Jung bringen die eigene Drohne in die Luft. Foto: Ulrike Sauer

Olaf Engelmann (l.) und Bürgermeister Oliver Jung bringen die eigene Drohne in die Luft. Foto: Ulrike Sauer

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